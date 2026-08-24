Sam Smith dévoile son nouvel album « Hazel Eyes », l’amour enfin sans armure

Sam Smith change de décor. Après l'énergie provocatrice et flamboyante de Gloria, paru en 2023, l'artiste britannique ouvre un nouveau chapitre avec Hazel Eyes. Douze titres qui racontent cette fois une histoire d'amour vécue de l'intérieur, avec moins de distance et plus de vulnérabilité. Sorti le 21 août 2026, ce cinquième album studio a été construit sur trois années, entre Londres et New York, nouvelle ville d'adoption de Sam Smith.

Le titre Hazel Eyes n'a rien d'anodin. Il fait référence aux yeux noisette de Christian Cowan, le fiancé de Sam Smith, qui occupe une place centrale dans l'inspiration du disque. Pour la première fois peut-être, l'artiste ne chante pas principalement l'absence, la rupture ou le manque, il chante l'amour lorsqu'il est là. Le résultat est un disque qui assume pleinement le romantisme. Everlasting Love, qui ouvre l'album, donne immédiatement le ton, tandis que Hazel Eyes et My Guy poursuivent cette déclaration d'amour sans détour.

Un son plus chaleureux et organique

Musicalement, Hazel Eyes s'éloigne également du côté spectaculaire de Gloria. Sam Smith participe pour la première fois à la coproduction et travaille avec un cercle de collaborateurs plus restreint. Le disque mélange plusieurs influences entre la pop baroque, le folk britannique, la soul, le blues, le gospel et même quelques touches de country. Les cordes, les chœurs et les instruments acoustiques occupent une place importante, donnant à l'ensemble une couleur beaucoup plus organique.

La collaboration avec Feist sur Moondance illustre parfaitement cette nouvelle orientation. Le morceau apporte une texture plus douce et sophistiquée au disque, tandis que Oh Mother, enregistré avec le TwoCity Chorus, joue davantage la carte du grand morceau choral.

Un univers maintenant complet

Plusieurs singles avaient permis de découvrir cette nouvelle facette de Sam Smith avant la sortie du disque. Avec My Guy, l'artiste se montre particulièrement romantique et célèbre une forme de bonheur domestique rarement exposée aussi directement dans sa discographie. When He's Gone prend le chemin inverse. Derrière une production plus feutrée se cache la peur de perdre la personne que l'on aime. Dernier morceau dévoilé au moment de la sortie, Constant Companion adopte quant à lui une ambiance presque western avec ses guitares crépusculaires, ses cordes et sa voix grave.

Après avoir exploré la célébrité, l'identité, la sexualité, la provocation et la liberté dans Gloria, ici l'artiste choisit d’aimer et accepte d'être aimé. Une évolution qui peut sembler moins spectaculaire, mais qui donne au disque une sincérité particulière. Le dernier titre, To Be Free, résume d'ailleurs assez bien cette nouvelle philosophie. Après douze chansons consacrées à l'amour, au doute et à l'abandon de soi, Sam Smith termine l'album sur une idée de libération.