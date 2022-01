« Après la rafle » : une BD sur la vie du manceau Joseph Weismann, rescapé du Vél d’Hiv

Vous connaissez peut-être son histoire, déjà adaptée en livre (Après la rafle) et en film (La Rafle, avec Mélanie Laurent, Gad Elmaleh et Jean Reno). En juillet 1942, Joseph Weismann, alors âgé de 11 ans, et sa famille sont arrêtés lors de la rafle du Vél d’Hiv. Tous sont alors transférés dans un camp de transit, à Beaune-la-Rolande, dans le Loiret. Si ses parents et ses sœurs sont déportés sont déportés à Auschwitz, Joseph Weismann et un ami parviennent à s’échapper du camp loirétain.

« La bande dessinée parle peut-être plus aux jeunes »

L’histoire de ce survivant, désormais âgé de 90 ans et qui vit dans la Sarthe depuis plusieurs décennies, est désormais racontée dans une bande dessinée, par Arnaud Delalande et Laurent Bidot (Éditions Les Arènes). L’ouvrage, appelé également Après la rafle doit être présenté au grand public ce mercredi 19 janvier à l’Abbaye de l’Epau, dans la Sarthe, avec la librairie Bulle. « La BD évoque ce moment où il décide de s’évader », explique Samuel Chauveau, gérant de la librairie. « La force de la bande dessinée, c’est de mettre en image tout ça, de se mettre dans l’esprit de ce qu’a pu être la vision des choses de Joseph Weismann à ce moment-là. »

Une édition enrichie de 16 pages supplémentaires dont quatre de BD, avec une couverture inédite, sera disponible dès ce mercredi 19 janvier en avant-première pour la librairie Bulle. Qu’apporte la BD par rapport au livre et au film ? « La bande dessinée parle peut-être plus aux jeunes, l’image est très forte », confie Samuel Chauveau. « On peut parfois en dire tellement plus en une ou deux vignettes que deux, trois, quatre ou cinq pages », poursuit le libraire, qui insiste sur l’importance du « devoir de transmission aux nouvelles générations ».

Après la rafle, Arnaud Delalande et Laurent Bidot, Éditions Les Arènes. Sortie nationale le 27 janvier.