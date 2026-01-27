Après le clash avec son fils Brooklyn, un titre de Victoria Beckham sorti en 2021 cartonne

C’est l’histoire familiale qui fait la une de tous les tabloïds. Depuis plusieurs mois, les tensions sont vives entre le couple Beckham et leur fils aîné Brooklyn, depuis son mariage avec Nicola Peltz.

Le lundi 19 janvier, ce dernier a pris la parole pour mettre fin aux différentes rumeurs et donner sa version des faits concernant les tensions entre sa mère et sa femme.

Selon Brooklyn, sa mère se serait mal comportée lors de son mariage, notamment en annulant à la dernière minute la confection de la robe de mariée de sa belle-fille, ou encore en dansant de manière "inappropriée" lors de l’ouverture de bal.