Après le clash avec son fils Brooklyn, un titre de Victoria Beckham sorti en 2021 cartonne
Publié : 27 janvier 2026 à 12h06 par Elodie Quesnel
La famille Beckham fait face à un drama. Mais cette affaire familiale qui passionne les tabloïds a des conséquences surprises : un tube de Victoria Beckham, sorti en 2001 cartonne dans les charts au Royaume-Uni.
C’est l’histoire familiale qui fait la une de tous les tabloïds. Depuis plusieurs mois, les tensions sont vives entre le couple Beckham et leur fils aîné Brooklyn, depuis son mariage avec Nicola Peltz.
Le lundi 19 janvier, ce dernier a pris la parole pour mettre fin aux différentes rumeurs et donner sa version des faits concernant les tensions entre sa mère et sa femme.
Selon Brooklyn, sa mère se serait mal comportée lors de son mariage, notamment en annulant à la dernière minute la confection de la robe de mariée de sa belle-fille, ou encore en dansant de manière "inappropriée" lors de l’ouverture de bal.
Un titre de Victoria Beckham en tête des charts au Royaume-Uni
L’ex-Spice Girl, devenue créatrice de mode reconnue, est depuis ces révélations la risée des réseaux sociaux. Mais il y a eu d’autres conséquences, pour le moins inattendues.
Selon le journal The Guardian, un titre de Victoria Beckham, sorti en 2001, a connu une remontée surprise dans les charts. Il s’agit de "Not Such an Innocent Girl", que l’on peut traduire en français par « Une fille pas si innocente ». En une semaine, le morceau a enregistré un bond d’écoutes de pas moins de 20 000 %.
Le titre, comme les paroles — notamment "Les premières impressions peuvent être trompeuses, alors laisse-moi t’expliquer / Chéri, je ne suis pas celle que tu crois " — font écho au drame familial qui se joue actuellement au sein du clan Beckham.
Lors de sa sortie en 2001, ce single s’était classé à la sixième position du Top 100 au Royaume-Uni.