Christophe Maé en duo avec Francis Cabrel pour "La boutique des rêves"

Le chanteur Christophe Maé prépare la sortie de son septième album, Fête foraine. Parmi les surprises de ce nouveau projet figure un duo inattendu avec Francis Cabrel, l’une des figures majeures de la chanson française.

Sur le titre La boutique des rêves, Christophe Maé partage ainsi le micro avec l’artiste qu’il considère comme une influence déterminante dans sa carrière. Une collaboration qu’il présente comme un moment particulièrement important de son parcours musical.

Révélé au grand public grâce à la comédie musicale Le Roi Soleil, Christophe Maé s’est imposé au fil des années avec plusieurs albums à succès. Avec Fête foraine, il poursuit cette trajectoire en proposant un projet inspiré par des souvenirs et des images liées à l’enfance.

Christophe Maé réalise un rêve avec Francis Cabrel

Dans plusieurs interviews, Christophe Maé explique que le titre de l’album Fête foraine évoque pour lui une « nostalgie heureuse ». L’image de la grande roue lui sert notamment de métaphore pour parler des cycles de la vie, entre moments de réussite et périodes plus difficiles.

Le disque inclut déjà le single La lune, premier extrait dévoilé au public. Mais c’est la chanson La boutique des rêves qui attire particulièrement l’attention, grâce à la présence de Francis Cabrel.

Le duo a été enregistré à Astaffort, dans le Lot-et-Garonne, où vit le célèbre interprète de Je l’aime à mourir. Christophe Maé explique avoir directement contacté son aîné après avoir écrit la chanson.

Selon lui, le morceau parle du métier d’artiste et de la relation particulière qu’entretiennent les chanteurs avec le public. C’est cette thématique qui l’a convaincu de proposer la collaboration à Francis Cabrel.

Contre toute attente, le chanteur a accepté de poser sa voix sur le titre. Pour Christophe Maé, cette participation représente un moment marquant de sa carrière.

Sur les réseaux sociaux, il a d’ailleurs qualifié cette collaboration de « plus beau des cadeaux », soulignant l’influence que Francis Cabrel a exercée sur son travail d’écriture et de composition.

La sortie de Fête foraine devrait être suivie d’une tournée, durant laquelle Christophe Maé présentera ces nouvelles chansons au public.