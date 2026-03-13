Harry Styles tranche sur le débat pain au chocolat - chocolatine... et le Sud-Ouest ne va pas aimer

Chocolatine ou pain au chocolat ? C’est très clairement LE débat qui cristallise la France depuis des années. Et il a refait surface dans le late show américain Saturday Night Live.

Sans le savoir, Harry Styles a peut-être donné un point à ceux qui préfèrent appeler une chocolatine "pain au chocolat". En pleine promotion pour son nouvel album, la pop star britannique s’est mise en scène dans un sketch où elle découvre un humoriste ayant pris sa place sur scène. Il lui explique qu’il a fait ça parce que le chanteur avait du retard.

Et c’est là qu’Harry Styles dégaine : "J’ai seulement 15 minutes de retard parce que Kenan (Thompson) et moi sommes allés nous acheter des pains au chocolat, c’est une tradition", dit-il en brandissant la viennoiserie."

Avant d’en rajouter une couche lorsque l’humoriste lui demande comment il peut se faire pardonner, le chanteur lui propose : "Tu peux tenir mon pain au chocolat."

Les commentaires n’ont pas tardé, comme celui de cette chaîne de boulangeries : "Entendre comment Harry prononce "pain au chocolat" a refait notre journée."

Pas sûr que ce soit une boulangerie du Sud-Ouest.