Charlotte Cardin dévoile son nouveau single "The Way We Touch"

Après Feel Good et Tant pis pour elle, Charlotte Cardin revient ce vendredi 13 mars avec un nouveau single extrait de son album 99 Nights. Avec The Way We Touch, l’autrice-compositrice-interprète née à Montréal va déferler une nouvelle fois sur les ondes.

Un titre coécrit et produit avec son équipe montréalaise, Jason Brando et Sam Avant. "Cette chanson lumineuse et entraînante est portée par un courant sombre et sensuel qui lui donne une pulsation addictive et brûlante", explique l’artiste, qui l’a également décrite de cette manière : "Ça me rappelle les chansons que ma sœur et moi chantions en nous filmant avec la caméra VHS familiale, en portant les bijoux de ma mère — quelque chose de ludique et d’empouvoirant, tout près de l’endroit où mon amour pour la musique a commencé."

Charlotte Cardin, qui a obtenu le prix d’Interprète féminine de l’année aux dernières Victoires de la Musique, poursuit sa tournée. Elle passera d’ailleurs par Bordeaux le 24 avril prochain, avant un Accor Arena complet à Paris le 30 avril, puis un été de festivals. L’artiste prépare actuellement son prochain album studio, dont la sortie est prévue pour l’automne 2026.