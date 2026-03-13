Joseph Kamel dévoile « Crash », premier extrait d'un nouveau chapitre dans sa carrière

Joseph Kamel dévoile ce vendredi 13 mars son nouveau single Crash. Une ballade d'amour passionnée comme Joseph Kamel aime les faire depuis le début de sa carrière. Le chanteur utilise sa recette habituelle : une pop soignée accompagnée d'un texte simple mais évocateur.

Sur ses réseaux, l'artiste annonce passer à une nouvelle étape de sa carrière. "C'est aussi le début d'une toute nouvelle aventure, d'un nouveau chapitre, dont je vous parlerai bientôt", explique-t-il, sans en dévoiler davantage.

Les fans attendent impatiemment le retour de Joseph Kamel dont le dernier album Miroirs date de 2023. Depuis, le chanteur n'a pas chômé pour autant. Il a écrit pour plusieurs artistes comme Pierre Garnier, Marine ou Matt Pokora, répétant à maintes reprises qu’il aime aussi bien composer pour les autres que pour lui-même.

L'artiste sera le 13 novembre 2026 à Paris sur la scène de L'Olympia. Une date à noter pour retrouver Joseph Kamel en live et peut-être découvrir ce nouveau chapitre de sa carrière.