Clara Luciani en duo avec Pierre de Maere sur son nouvel album

Pierre de Maere continue de dévoiler progressivement les contours de son deuxième album. Après avoir annoncé Ave de Maere pour le 25 septembre, le chanteur de 25 ans révèle désormais le nom de la première invitée du disque : Clara Luciani.

Une collaboration qui n’a rien d’anodin pour l'artiste belge. Bien avant de partager un morceau avec elle, Pierre de Maere était déjà un grand admirateur de la chanteuse de La grenade.

Il raconte même que Clara Luciani fait partie des rares artistes qui lui ont donné envie de chanter en français, à une époque où ses références musicales se trouvaient plutôt du côté de Lady Gaga et Elton John.

Quasiment parfait, le duo qui se précise

Pierre de Maere confie avoir écouté La grenade « un million de fois » et espère désormais que sa propre collaboration avec Clara Luciani provoquera le même enthousiasme auprès du public. « J'espère que notre chanson aura le même effet sur vous car je l'adore », explique-t-il.

Si le titre de leur duo n’a pas encore fait l’objet d’une annonce officielle, un sérieux indice s’est déjà glissé sur les réseaux sociaux. Dans un carrousel Instagram consacré à la fabrication du vinyle de Ave de Maere, les fans ont pu repérer un morceau baptisé Quasiment parfait, crédité en featuring avec Clara Luciani.