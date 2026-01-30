Après quatre ans d'absence sur scène, Justin Bieber fera son retour ce 1er février

Los Angeles en ébullition ce dimanche 1er février. La 68e édition des Grammy Awards, l’une des plus grandes soirées de l’industrie musicale, sera présentée par Harry Styles et Doechii et réunira les plus grandes stars du moment.

Un événement marqué par un grand retour : celui de Justin Bieber.

Le chanteur canadien devrait remonter sur scène pour une performance inédite, quatre ans après l’interruption de sa tournée mondiale Justice World Tour, contrainte par des problèmes de santé.

Justin Bieber promet donc d’enflammer la soirée avec sa prestation, mais espère aussi repartir avec un ou plusieurs trophées.

Il est nommé dans quatre catégories :

Album de l’année

Meilleur album vocal pop pour Swag

Meilleure performance pop solo pour le titre Daisies

Meilleure performance R&B pour le morceau Yukon

Une première grande étape pour l’artiste, qui est également attendu sur la scène du festival Coachella au printemps prochain.