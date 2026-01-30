Après quatre ans d'absence sur scène, Justin Bieber fera son retour ce 1er février
Publié : 30 janvier 2026 à 14h47 par Elodie Quesnel
Justin Bieber fera son grand retour sur la scène des Grammy Awards ce dimanche 1er février. Nominé dans quatre catégories, il n’a pas performé sur scène depuis près de quatre ans.
Los Angeles en ébullition ce dimanche 1er février. La 68e édition des Grammy Awards, l’une des plus grandes soirées de l’industrie musicale, sera présentée par Harry Styles et Doechii et réunira les plus grandes stars du moment.
Un événement marqué par un grand retour : celui de Justin Bieber.
Le chanteur canadien devrait remonter sur scène pour une performance inédite, quatre ans après l’interruption de sa tournée mondiale Justice World Tour, contrainte par des problèmes de santé.
Justin Bieber promet donc d’enflammer la soirée avec sa prestation, mais espère aussi repartir avec un ou plusieurs trophées.
Il est nommé dans quatre catégories :
-
Album de l’année
-
Meilleur album vocal pop pour Swag
-
Meilleure performance pop solo pour le titre Daisies
-
Meilleure performance R&B pour le morceau Yukon
Une première grande étape pour l’artiste, qui est également attendu sur la scène du festival Coachella au printemps prochain.