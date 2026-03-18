Le marché musical français en croissance grâce à ses chanteurs !

Le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP) a rendu public mercredi 18 mars le bilan 2025 du marché musical français. Un bilan plutôt positif soldé par une hausse de 3,6% par rapport à l’année précédente. Un chiffre supérieur à d’autres pays comme les Etats-Unis, l’Allemagne ou l’Australie, permettant au marché français de conserver sa 6e place mondiale. Mais le bilan est plus contrasté face à la moyenne mondiale de 6,4% de croissance.

Car le marché français à ses spécificités sur la scène européenne et mondiale. Les français aiment leurs chanteurs francophones et ça se voit dans les chiffres : la production française représente les trois quarts des ventes des 200 albums les plus vendus sur son territoire.

Une dynamique portée par Théodora, Helena, Santa, Pierre Garnier ou le rappeur Bouss qui voient leur premier album être classé dans le top 20 de l’année. Aucun autre grand marché européen ne compte autant de chanteurs nationaux dans son classement. Qui plus est un top 20 composé de 16 albums français ! Les jeunes chanteurs sont suivis par leurs jeunes auditeurs (moins de 35 ans), qui sont les principaux consommateurs d’abonnements aux plateformes de streaming, un secteur qui représente 80 % du total des écoutes et qui réserve un bel avenir au secteur.