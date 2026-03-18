Harry Styles démarre très fort avec son nouvel album

Retour gagnant pour Harry Styles. Après quatre ans d’absence, l’artiste a signé son grand retour le vendredi 6 mars avec son quatrième album studio Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

Un projet qui a d’abord déstabilisé une partie de ses fans. Porté par le single Aperture, le chanteur britannique s’éloigne de la pop qui a fait son succès pour explorer des sonorités rock, dance et électro, avec des productions plus nerveuses et synthétiques.

Un pari audacieux… mais gagnant : en à peine une semaine, l’album s’est écoulé à un million d’exemplaires. Un démarrage record, le meilleur de 2026 et de toute sa carrière.