Harry Styles démarre très fort avec son nouvel album
Publié : 18 mars 2026 à 18h05 par Elodie Quesnel
En une semaine à peine, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, le nouvel album de Harry Styles sorti le 6 mars, s’est vendu à un million d’exemplaires.
Retour gagnant pour Harry Styles. Après quatre ans d’absence, l’artiste a signé son grand retour le vendredi 6 mars avec son quatrième album studio Kiss All the Time. Disco, Occasionally.
Un projet qui a d’abord déstabilisé une partie de ses fans. Porté par le single Aperture, le chanteur britannique s’éloigne de la pop qui a fait son succès pour explorer des sonorités rock, dance et électro, avec des productions plus nerveuses et synthétiques.
Un pari audacieux… mais gagnant : en à peine une semaine, l’album s’est écoulé à un million d’exemplaires. Un démarrage record, le meilleur de 2026 et de toute sa carrière.
Une tournée évènement
Pour célébrer la sortie de son projet, Harry Styles a enflammé Manchester lors d’un concert unique, le 6 mars dernier, avant une diffusion sur Netflix deux jours plus tard. Une mise en bouche avant le grand lancement de sa tournée en mai. L’artiste a choisi un format original : des résidences en Europe (sans passer par la France), en Australie et aux États-Unis, avec plusieurs concerts programmés dans une même salle.