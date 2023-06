Coup dur pour Madonna. La reine de la pop ne pourra pas assurer sa tournée The Celebration Tour qui devait débuter le 15 juillet à Vancouver au Canada. Dans un message posté sur Instagram, son manager Guy Oseary a annoncé que la star américaine venait d’être victime "d’une grave infection bactérienne", qui l’a conduite à être hospitalisée en soins intensifs le 24 juin dernier.

Après plusieurs jours d’hospitalisation, "sa santé s'améliore, mais elle est toujours sous traitements médicaux. Un rétablissement complet est attendu", explique-t-il. Plus d’informations quant à la reprogrammation de sa tournée seront partagées ultérieurement.

Prévue pour une durée de 7 mois, The Celebration Tour est la 12ème tournée de la chanteuse de 64 ans, avec 84 concerts programmés et 13 pays traversés. L’interprète de Like A Virgin devait passer par la France et Paris les 19 et 20 novembre à l’Accor Arena.