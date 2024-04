Aquavithal, votre nouveau centre de remise en forme à La Chaussée-St-Victor

Poussez les portes de l'espace Aquavithalité. Poussez les portes de l'espace Aquavithalité.

Bien-être, relaxation et détente ! Aquavithal vient d’ouvrir ses portes à La Chaussée-St–Victor (21 rue de la paix), tout près de Blois. Pousser les portes du centre de remise en forme, c’est découvrir une véritable parenthèse relaxante qui laissera le stress du quotidien loin de vous. Fermez les yeux et imaginez : 50 points de massage, une eau à 32°, un sauna, un hammam, un solarium, une salle de repos… Et bien Aquavithal, c’est tout ça au même endroit (et même plus).

Parmi ses différents espaces, Aquavithalité est le cœur névralgique du centre. Dans ces 500m2, retrouvez des jets lombaires dynamiques, une rivière à contre-courant, des lits massants à jets, un bain bouillonnant ou encore un espace stretching. Pour éviter les heures de pointe, il est même possible de consulter l'affluence en temps réel sur le site internet.

« Ça peut être un lieu utilisé après le sport pour récupérer, détaille Étienne, le directeur d’Aquavithal. Mais on peut aussi venir passer du temps dans la piscine pour masser les niveaux du corps pour soulager des problèmes de dos, d’articulation. On peut également se reposer, se ressourcer en famille, en tête à tête avec son conjoint ou entre amis ».