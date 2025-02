Arena Tour : Indochine annonce deux dates supplémentaires à Orléans !

Deux dates supplémentaires pour Indochine à Orléans ! Le groupe de Nicolas Sirkis a annoncé ce mercredi 5 février dans la soirée plusieurs nouvelles dates dans le cadre de son Arena Tour, débuté fin janvier, et dont les près de 70 concerts prévus jusqu’en juin affichaient déjà complet. Indochine sera donc de retour à l’automne pour une vingtaine de concerts supplémentaires, dont deux à l’Arena Co’Met d’Orléans, les 7 et 8 novembre. La billetterie ouvrira dès 10h ce vendredi 7 février, et il faudra être très rapide pour obtenir le précieux sésame : les places s’étaient écoulées en un peu plus d’une heure pour les premiers concerts.

Sur le podium des albums les plus vendus en 2024

Le groupe français, qui devait initialement se produire les 14 et 15 février à Orléans, avait déjà annoncé deux dates supplémentaires, les 11 et 12 février. Indochine a lancé l’Arena Tour pour promouvoir son quatorzième album studio, Babel Babel, sorti en septembre 2024 et porté par les singles Le Chant des cygnes et La belle et la bête. Le disque est le troisième album le plus vendu en France l’an dernier, le premier hors rap.