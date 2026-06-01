Ariana Grande lance une nouvelle ère avec "Hate That I Made You Love Me"

Le retour d’Ariana Grande est désormais officiel. Après plusieurs mois de spéculations, la popstar américaine dévoile Hate That I Made You Love Me, le premier single de son huitième album studio, Petal, attendu le 31 juillet prochain.

Avec ce nouveau titre, Ariana Grande explore une facette plus directe et assumée de son écriture. Sur une production élégante mêlant pop aérienne et mélodies accrocheuses, l’artiste livre des paroles teintées d’ironie et de désillusion amoureuse.

« Je déteste t'avoir fait m'aimer », chante-t-elle sur un refrain déjà largement repris sur les réseaux sociaux. Un texte dont la franchise tranche avec l'atmosphère douce et lumineuse de la composition.

Quelques jours avant la sortie du morceau, Ariana Grande avait d’ailleurs laissé entendre que cette nouvelle chanson lui permettait d’explorer des émotions qu’elle n’avait jamais totalement osé exprimer auparavant.