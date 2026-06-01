Ariana Grande lance une nouvelle ère avec "Hate That I Made You Love Me"
Publié : 1er juin 2026 à 9h29 par Iris
Ariana Grande signe son grand retour avec "Hate That I Made You Love Me", premier extrait de son nouvel album "Petal". Un single pop envoûtant qui ouvre un nouveau chapitre dans la carrière de la superstar américaine.
Le retour d’Ariana Grande est désormais officiel. Après plusieurs mois de spéculations, la popstar américaine dévoile Hate That I Made You Love Me, le premier single de son huitième album studio, Petal, attendu le 31 juillet prochain.
Avec ce nouveau titre, Ariana Grande explore une facette plus directe et assumée de son écriture. Sur une production élégante mêlant pop aérienne et mélodies accrocheuses, l’artiste livre des paroles teintées d’ironie et de désillusion amoureuse.
« Je déteste t'avoir fait m'aimer », chante-t-elle sur un refrain déjà largement repris sur les réseaux sociaux. Un texte dont la franchise tranche avec l'atmosphère douce et lumineuse de la composition.
Quelques jours avant la sortie du morceau, Ariana Grande avait d’ailleurs laissé entendre que cette nouvelle chanson lui permettait d’explorer des émotions qu’elle n’avait jamais totalement osé exprimer auparavant.
Ariana Grande prépare l’arrivée de l’album Petal
Ce nouveau single marque le coup d’envoi de l’ère Petal, premier projet musical inédit de la chanteuse depuis le succès de ses apparitions dans l’adaptation cinématographique de Wicked.
Le clip officiel de Hate That I Made You Love Me sera dévoilé le 1er juin. Réalisée par Christian Breslauer, cette vidéo s’annonce particulièrement ambitieuse. Les premières images révèlent une ambiance rétro inspirée des thrillers psychologiques, avec la participation de l’acteur Justin Long.
Dans l’un des extraits dévoilés, ce dernier apparaît au volant d’une voiture avant d’apercevoir le regard inquiétant d’Ariana Grande dans son rétroviseur, laissant présager un clip riche en suspense.
Parallèlement à la sortie de Petal, Ariana Grande s’apprête à retrouver la scène avec son très attendu Eternal Sunshine Tour. Cette tournée mondiale, la première depuis six ans, débutera début juin aux États-Unis avant de traverser l’Europe, avec notamment une série de dix concerts programmés à Londres.
Avec Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande semble déjà tenir l’un des grands tubes pop de l’été.