Céline Dion annonce de nouvelles dates à Paris pour mai 2027

C'est clairement l'annonce surprise de ce lundi 1er juin : Céline Dion ajoute de nouvelles dates de concert à La Défense Arena de Paris au mois de mai 2027.

Pas moins de 10 dates ont été annoncées du 8 au 29 mai 2027. Elles ont été programmées "afin de répondre à la demande sans précédent des fans", a déclaré son équipe dans un communiqué.

Car pour les concerts de septembre se sont pas moins de 9 millions de personnes qui s'étaient inscrites au tirage au sort pour accéder à la prévente des places.