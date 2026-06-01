Céline Dion annonce de nouvelles dates à Paris pour mai 2027
Publié : 1er juin 2026 à 9h50 par Elodie Quesnel
Après l'engouement pour ses concerts à La Défense Arena de Paris en septembre et octobre prochain, Céline Dion a annoncé de nouvelles dates pour mai 2027.
C'est clairement l'annonce surprise de ce lundi 1er juin : Céline Dion ajoute de nouvelles dates de concert à La Défense Arena de Paris au mois de mai 2027.
Pas moins de 10 dates ont été annoncées du 8 au 29 mai 2027. Elles ont été programmées "afin de répondre à la demande sans précédent des fans", a déclaré son équipe dans un communiqué.
Car pour les concerts de septembre se sont pas moins de 9 millions de personnes qui s'étaient inscrites au tirage au sort pour accéder à la prévente des places.
Comment se procurer un billet ?
Sur le site celinedion.com, il est précisé que ces 10 nouvelles dates offrent une autre possibilité d’achat de billets aux fans précédemment inscrits qui n’avaient pas réussi à obtenir des billets pour les concerts de 2026.
Des fenêtres de vente dédiées pour les concerts additionnels seront proposées à un nombre limité de fans ayant été précédemment inscrits à la prévente artiste via Fair AXS ainsi qu’à la prévente de la salle via Paris La Défense Arena.
Les fans sélectionnés pour cette nouvelle opportunité d’achat de billets seront informés par e-mail par la plateforme auprès de laquelle ils se sont inscrits et recevront les instructions d’achat la veille de la mise en vente. La préinscription et l’invitation à ces prochaines ventes ne garantissent pas l’obtention de billets.
Ces ventes s'échelonneront sur 3 jours entre le mercredi 3 juin, 10h pour la vente artiste, le jeudi 4 juin, 10h, pour la vente de la salle. Les ventes se termineront vendredi soir à 23h59.