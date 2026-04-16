Arrêts maladie : un vrai changement… ou une formalisation de l’existant ?

Le gouvernement a récemment annoncé une réforme concernant la prescription des arrêts maladie, avec une entrée en vigueur prévue au 1er septembre prochain.

L’objectif affiché est clair : mieux encadrer la durée des arrêts afin de réduire leur coût, qui a atteint un niveau record en 2025 avec 12,1 milliards d’euros d’indemnités journalières versées.

Concrètement, le texte prévoit de limiter la durée d’une première prescription à 31 jours, avec la possibilité d’un renouvellement portant la durée totale à 62 jours. Sur le papier, cette mesure peut sembler significative, voire contraignante. Pourtant, une question se pose immédiatement : est-ce vraiment une nouveauté dans la pratique médicale ?

Dans les faits, la majorité des médecins fonctionnent déjà de cette manière. Les arrêts maladie sont généralement prescrits pour des périodes relativement courtes, souvent de quelques semaines, avant d’être réévalués et renouvelés si nécessaire. Cette approche permet un suivi régulier du patient et une adaptation de la durée de l’arrêt à l’évolution de son état de santé.

Alors, qu’est-ce que cette réforme change réellement ? La différence essentielle réside moins dans les pratiques que dans leur cadre juridique. Jusqu’à présent, cette manière de faire relevait de l’appréciation médicale. Demain, elle deviendra une obligation légale.

Autrement dit, la réforme introduit un plafond formel à chaque prescription. Un arrêt de longue durée ne pourra plus être couvert par une seule prescription dans le cadre fixé par la Sécurité sociale. Cela impose une découpe systématique dans le temps, indépendamment du jugement initial du médecin.

Ce glissement n’est pas anodin. Il modifie la logique du système : on passe d’une organisation fondée sur la liberté de décision médicale à un cadre normatif plus strict, dicté par le droit. Le médecin conserve bien sûr son rôle central, mais il devra désormais s’inscrire dans des limites juridiques prédéfinies.

En conclusion, si les pratiques quotidiennes ne devraient pas être bouleversées, leur statut change profondément. Ce qui relevait hier d’un choix médical devient aujourd’hui une contrainte standardisée, inscrite dans la loi.