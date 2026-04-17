Lana Del Rey dévoile une chanson inédite pour James Bond... enfin la version jeu vidéo

En attendant de découvrir son dixième album, intitulé Stove, Lana Del Rey fait déjà parler d’elle. En cause : la sortie d’un nouveau titre. Et pas n’importe lequel : celui qui accompagnera le générique du prochain James Bond film series.

Alors vous vous dites : quoi ? Un nouvel opus de l’agent britannique 007 bientôt sur les écrans ? Pas si vite. Il ne s’agit pas d’un film, mais d’un jeu vidéo.

Attendu le 27 mai sur PS5, PC et Xbox, ce nouveau jeu suivra l’une des premières aventures de James Bond, avant qu’il n’obtienne son célèbre "permis de tuer". Le titre, lui, s’intitule First Light.