Lana Del Rey dévoile une chanson inédite pour James Bond... enfin la version jeu vidéo
Publié : 17 avril 2026 à 17h37 par Elodie Quesnel
La chanteuse américaine Lana Del Rey a créé la surprise en dévoilant un nouveau titre. Il sert au générique du nouveau James Bond, le jeu vidéo pas le film.
En attendant de découvrir son dixième album, intitulé Stove, Lana Del Rey fait déjà parler d’elle. En cause : la sortie d’un nouveau titre. Et pas n’importe lequel : celui qui accompagnera le générique du prochain James Bond film series.
Alors vous vous dites : quoi ? Un nouvel opus de l’agent britannique 007 bientôt sur les écrans ? Pas si vite. Il ne s’agit pas d’un film, mais d’un jeu vidéo.
Attendu le 27 mai sur PS5, PC et Xbox, ce nouveau jeu suivra l’une des premières aventures de James Bond, avant qu’il n’obtienne son célèbre "permis de tuer". Le titre, lui, s’intitule First Light.
Un rêve pour Lana Del Rey
C’est un rêve qui devient réalité pour la chanteuse américaine. Elle avait en effet écrit, il y a quelques années, une chanson pour la célèbre saga, mais celle-ci avait été refusée.
Pour First Light, Lana Del Rey n’a pas collaboré avec n’importe qui : elle a travaillé avec David Arnold, qui a signé la bande originale de cinq films de la saga James Bond, de Tomorrow Never Dies (1997) à Quantum of Solace (2008).