Vanessa Paradis annule son concert au Printemps de Bourges

Coup dur pour Vanessa Paradis. La chanteuse a dû annuler son concert au Printemps de Bourges à la dernière minute pour raisons médicales. Une décision difficile prise quelques heures seulement avant sa montée sur scène.

Attendue en tête d’affiche ce mercredi soir, Vanessa Paradis n’a finalement pas pu assurer sa prestation. Dans un communiqué partagé sur ses réseaux sociaux, l’artiste a expliqué être contrainte de se reposer afin de préserver sa santé et espérer reprendre rapidement sa tournée.

Selon son manager, la situation est sans appel : « Elle est très malade, elle ne peut pas chanter, elle n’a plus de voix ». Un état de santé préoccupant qui a nécessité un traitement antibiotique et un repos immédiat.

Vanessa Paradis contrainte d’annuler le Printemps de Bourges

L’annulation du concert de Vanessa Paradis au Printemps de Bourges a été un véritable crève-cœur pour l’artiste comme pour ses fans. Ce show devait marquer son premier festival dans le cadre de sa nouvelle tournée, un moment qu’elle préparait depuis plusieurs jours.

« Vanessa est dépitée », confie son entourage, soulignant l’importance de cette date dans son calendrier. Mais face à l’impossibilité de chanter, la priorité reste désormais sa récupération.

Pour pallier cette absence, c’est Imany qui a été appelée en urgence pour assurer le concert dans la plus grande salle du festival. Une solution de dernière minute pour maintenir la programmation malgré ce forfait inattendu.

Cette annulation intervient alors que Vanessa Paradis venait tout juste de relancer sa carrière sur scène avec une tournée, sa première depuis 2019. Elle y défend notamment son dernier album, Le retour des beaux jours, coécrit avec Étienne Daho et Jean-Louis Piérot.

La suite de la tournée reste pour l’instant maintenue, avec des dates prévues à Bruxelles et Amiens dans les jours à venir. Son équipe espère un rétablissement rapide pour éviter d’autres annulations.

Dans le monde du spectacle vivant, les imprévus font partie du jeu. Mais pour Vanessa Paradis, cette annulation au Printemps de Bourges restera comme un moment particulièrement frustrant.