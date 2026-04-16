Un documentaire bientôt disponible sur la folle année après Star Ac de Marine
Publié : 16 avril 2026 à 13h58 par Elodie Quesnel
Marine va partager sa folle année après sa victoire à la Star Academy dans un documentaire attendu le 22 avril prochain.
Depuis sa victoire à la Star Academy, en janvier 2025, la vie de Marine se déroule à 100 à l’heure. Son premier album, Cœur maladroit, a fait un carton, sa tournée fait le plein et l’une de ses chansons a même été choisie comme bande originale d’un film américain, Regretting You.
Bref, tout sourit à l’artiste, âgée de seulement 24 ans. Et cette folle année, Marine a voulu la partager avec ses fans.
Un documentaire pour le 22 avril
Son nom : À la maison, réalisé par Anthony Cheylan. Une plongée dans les coulisses de cette année qui a changé le quotidien de la jeune femme. Sur son compte Instagram, où elle a publié un extrait, Marine écrit : "Je partage tellement de choses avec vous que j'ai voulu vous montrer un peu les coulisses de cette vie, depuis ma sortie de la "Star Academy" jusqu'à ma première tournée, en passant par les premières idées, la création de l'album en studio, les questions, les rencontres, les répétitions, etc."
Marine a même décidé de faire un autre cadeau à ses fans : elle a lancé un concours pour assister en avant-première à la diffusion de ce documentaire. Un tirage au sort sera organisé.