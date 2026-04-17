Céline Dion dévoile enfin "Dansons", sa chanson signée Goldman

Céline Dion amorce un nouveau chapitre de sa carrière avec la sortie de Dansons, un titre inédit écrit et composé par Jean-Jacques Goldman. Il s’agit de sa première chanson originale en français depuis plusieurs années, et d’une collaboration attendue avec l’auteur qui a marqué ses plus grands succès.

Ce retour s’inscrit dans une continuité artistique forte. Depuis les années 1990, Céline Dion et Jean-Jacques Goldman ont façonné ensemble une partie essentielle du répertoire francophone, notamment avec l’album D’eux, devenu une référence incontournable. Avec Dansons, les deux artistes renouent avec une écriture sensible, mêlant émotion et simplicité.

Dansons, un retour aux sources pour Céline Dion

Le titre Dansons s’inscrit dans une veine à la fois intime et universelle. Selon les premières informations, la chanson évoque le lien humain, la résilience et la capacité à se relever à travers la musique. Une thématique récurrente dans l’œuvre de Céline Dion, mais qui prend ici une résonance particulière.

La chanteuse semble ainsi revenir à une approche plus épurée, centrée sur l’interprétation et le texte. Cette orientation rappelle les débuts de sa carrière francophone, tout en s’inscrivant dans une maturité artistique acquise au fil des décennies.

Ce nouveau morceau intervient dans un contexte de retour progressif sur le devant de la scène. Après plusieurs années marquées par des problèmes de santé et une absence prolongée, Céline Dion prépare en effet une série de concerts à Paris La Défense Arena à partir de septembre 2026.

Ces performances, très attendues, marqueront ses retrouvailles avec le public français. Elles devraient également s’accompagner de nouveaux titres, confirmant une volonté de relancer sa carrière musicale avec du contenu inédit.

Au-delà de l’événement, Dansons témoigne d’une continuité artistique entre deux figures majeures de la chanson francophone. Une collaboration qui, sans chercher à reproduire le passé, s’appuie sur une sensibilité commune et une exigence d’écriture toujours intacte.