Maëlle dévoile le clip de « Tic Tac » et se replonge dans les années 2000

Après avoir sorti son single Tic Tac le 10 avril dernier, Maëlle est de retour avec le clip du morceau. L’artiste y abandonne en partie son univers introspectif pour proposer quelque chose de plus direct et sensuel, inspiré de la pop des années 2000 et le style associé « Y2K ». Le morceau évoque clairement l’attraction entre deux personnes, avec une tension physique assumée.

Visuellement, le clip prolonge cette évolution. L’univers est truffé de références aux années 2000, que ce soit dans les tenues ou les graphismes. Le clip est très incarné, avec une mise en scène qui met en avant une dimension sensuelle de l’artiste. On est loin de la fragilité de ses débuts, ici, Maëlle danse en affirmant une image plus mature et plus assurée d’elle-même.

Avec Tic Tac, la chanteuse explore une pop sur le retour, teintée d’influences R’n’B, tout en conservant sa signature vocale reconnaissable. Ce clip montre une artiste en évolution, qui prend des risques et cherche à conquérir de nouveaux publics. Après son premier single Lili, plus introspectif, Tic Tac ouvre clairement un nouveau chapitre dans la carrière de la chanteuse avec un album à la clé.