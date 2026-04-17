"The Voice" : une nouvelle épreuve avec quatre co-coachs

La saison 15 de The Voice continue de se réinventer. Alors que les auditions à l’aveugle touchent à leur fin, la production a décidé d’introduire une nouvelle étape baptisée les « Qualifications », venant s’intercaler avant les traditionnelles Battles.

Une manière pour l’émission de dynamiser sa mécanique et de proposer une sélection encore plus exigeante. Jusqu’ici, les coachs Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian et Tayc ont constitué leurs équipes au fil des semaines, avec des profils variés et souvent très remarqués.

Des co-coachs pour une nouvelle épreuve dans "The Voice"

Avec cette nouvelle épreuve des Qualifications, The Voice introduit un dispositif inédit. Chaque coach devra former quatre groupes de quatre talents, qui devront relever un défi musical commun. Particularité : chaque candidat aura également l’occasion de se produire en solo.

À l’issue de cette étape, la sélection sera drastique : seuls deux talents par groupe accéderont aux Battles. Une mécanique qui promet des choix difficiles et des moments de tension, aussi bien pour les candidats que pour les coachs.

Pour accompagner cette évolution, la production a fait appel à quatre co-coachs. Anne Sila épaulera Florent Pagny, tandis que Gaëtan Roussel rejoindra Amel Bent. De son côté, Lara Fabian pourra compter sur Mosimann, alors que Tayc sera assisté par Patrick Fiori.

Ce renfort extérieur devrait permettre d’apporter un regard différent sur les prestations et d’aider les coachs à affiner leurs choix. Une approche qui rappelle certaines éditions internationales du programme, où les mentors jouent un rôle clé dans la progression des candidats.

Avec cette nouveauté, The Voice confirme sa volonté de se renouveler, même après quinze saisons. Reste à savoir si cette nouvelle étape séduira le public et influencera le parcours des talents jusqu’à la finale.