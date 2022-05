Artus : "Si tout s'arrête demain, c'est pas grave, je suis cuisinier."

A l'occasion de la sortie au cinéma le 187 mai de "J'adore ce que vous faites", Artus qui y partage l'affiche avec Gérard Lanvin, s'est confié sur sa carrière d'acteur et sur sa notoriété.

Etre une star de cinéma célèbre, beaucoup d’entre nous en ont rêvé. Mais il y a un revers de la médaille : la notoriété et sa cohorte de fans plus ou moins bienveillants et plus ou moins intrusifs... C’est le sujet de la comédie J’adore ce que vous faites, qui sort aujourd’hui au cinéma. Gérard Lanvin y joue son propre rôle, sur un tournage important pour lui, contraint de composer avec Momo, un fan un peu trop envahissant... Dans le rôle de la groupie : l’humoriste Artus dans l’un de ses premiers rôles principaux au cinéma. Reconnu pour ses talents comiques et d’acteurs et son passage dans les émissions On n’demande qu’à en rire ou Danse avec les stars... il nous a confié comment il accueillait sa propre célébrité, satisfait que la notoriété soit venue progressivement :

Une reconnaissance auprès du public à laquelle Artus ne s’attendait pas, d’autant qu’au départ « être acteur » ne faisait pas vraiment partie de ses plans...

Et aujourd’hui comédien face à Gérard Lanvin en haut de l’affiche de J’adore ce que vous faites, quel acteur est-il sur un tournage ?

