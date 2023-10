Attaque terroriste dans un lycée d'Arras : une minute de silence observée dans chaque classe lundi 16 octobre à 14h

Après l'horreur, place au recueillement. Vendredi 13 octobre, un jeune homme de 20 ans, fiché S et suivi par les services de renseignement, a poignardé à mort un professeur d'histoire-géo dans un lycée d'Arras et a blessé grièvement trois autres personnes. L'assaillant a été interpellé et placé en garde à vue tout comme neuf autres personnes, dont deux de ses frères.

Une attaque terroriste qui a entrainé un appel de la part du ministre de l'Education nationale et de l'Intérieur pour renforcer la sécurité aux abords de tous les établissements scolaires. La France est aussi passée en alerte"urgence attentat". 24 heures après le drame, Gabriel Attal, ministre de l'Education Nationale a annoncé deux heures de cours banalisés dans les collèges et lycées, ce lundi 16 octobre, entre 8h et 10h pour revenir avec les élèves sur ce qui s'est passé. Une minute de silence sera ensuite observée l'après-midi dans tous les établissements scolaires du secondaire à 14h.