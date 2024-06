Au CHU d’Orléans, la Maison des Femmes s’agrandit

C’est un service essentiel, mais pourtant encore trop méconnu. La Maison des Femmes, est une structure d’accueil et de soin pour les victimes de violences. Celle d’Orléans, domiciliée au centre hospitalier, va rentrer dans une nouvelle étape de son développement. « En 2023, on a accompagné 265 femmes, mais on aimerait aller encore plus loin », espère Marine Durand-Maringe, présidente de la Maison des Femmes d’Orléans. Pour suivre cette envie, la Maison des Femmes d’Orléans ouvrira deux nouveaux parcours de soins, courant juillet. Leur but, accompagner les patientes dans le plus de domaines possibles, pour garantir une prise en charge complète.

Cette volonté de pouvoir agir dans n’importe quelle situation de violence, elle se ressent à travers les thèmes qui seront abordés dans ces parcours. Un premier service sera donc dédié à un phénomène que l’on a tendance à sous-estimer, la mutilation sexuelle féminine. En France, près de 125 000 femmes ont subi une mutilation sexuelle. Un chiffre encore très important et qui peine à diminuer. Pour changer la tendance, les professionnels de santé de la Maison des Femmes, insisteront sur la prévention. Car la principale problématique de ce phénomène, c’est sa reproductibilité au fil des générations. Il y aura donc un travail effectué, auprès des patientes, afin de stopper le cycle.

Une évolution progressive

Le second parcours de soins visera à sensibiliser à une cause elle-aussi trop sous-estimée. Il visera à démontrer aux patientes l’importance de la santé sexuelle. « Souvent, nos patientes délaissent les rendez-vous gynécologiques, on essaye de les aider à se réinsérer dans le système de soins », explique le docteur Mélanie Aimé, médecin légiste à la maison des femmes. Une étape nécessaire pour aller jusqu’au bout de la reconstruction de ces femmes.

Pour pérenniser ces parcours, la Maison des Femmes devra néanmoins réunir un budget conséquent de 300 000 euros. Si certaines subventions sont déjà pérennes, d’autres restent à trouver. La structure est en recherche permanente de dons pour se développer et offrir un accueil toujours plus qualitatif, comme l’affirme Marine Durand-Maringe, « plus on va parler de la maison des femmes, plus on sera connues de celles qui ont besoin de nous ».

Avec leur notoriété grandissante, la Maison des Femmes d’Orléans reçoit de plus en plus de femmes venant des trois départements de leur secteur. Une dynamique positive, mais qui en dit long sur la situation actuelle des violences faites aux femmes.

Infos utiles :

Maison des Femmes d’Orléans

02 38 61 31 00

contact@lamaisondesfemmes-orleans.fr

CHU d’Orléans

Maison des femmes de Tours

02.47.47.46.00

maison.des.femmes@chu-tours.fr

Hôpital Bretonneau – Tours