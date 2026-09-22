Au Japon, l’intelligence artificielle invente les desserts des supérettes

Et si votre prochain dessert préféré avait été imaginé par une intelligence artificielle ? Au Japon, cette idée commence à devenir une réalité dans les supérettes. Les chaînes Lawson et FamilyMart utilisent désormais l’IA pour participer à la conception de nouveaux produits.

Chez Lawson, l’objectif est notamment de sortir des recettes des sentiers battus. L’enseigne a demandé à l’intelligence artificielle de proposer des idées sans se baser sur les tendances commerciales ou les ventes passées. Résultat : certaines associations sont pour le moins inattendues, comme une tarte au citron parfumée au cornichon. Autre proposition : un petit pain associant une pâte de haricot rouge, de la margarine et du yaourt. Des recettes surprenantes, mais qui illustrent surtout la capacité de l’IA à multiplier rapidement les combinaisons d’ingrédients.

Chez FamilyMart, la méthode est différente. L’enseigne nourrit cette fois l’intelligence artificielle avec ses propres données de vente afin de l’aider à identifier les associations susceptibles de plaire aux consommateurs. Parmi les créations proposées figure notamment un cannelé à la patate douce et au caramel. La chaîne avait déjà expérimenté cette méthode avec un biscuit fourré à la crème de lait conçu avec l’aide de l’IA. Le produit aurait rencontré un certain succès, encourageant l’enseigne à poursuivre l’expérience.

Mais l’intelligence artificielle ne se retrouve pas pour autant derrière les fourneaux. Son rôle se situe principalement en amont : elle génère des idées et propose des combinaisons, tandis que les équipes humaines restent chargées de transformer ces suggestions en véritables recettes, de les tester et de décider si elles peuvent être commercialisées.

Pour les deux enseignes, l’IA devient donc surtout un nouvel outil de créativité. Une manière d’explorer beaucoup plus rapidement des milliers de possibilités et, peut-être, de faire émerger le prochain dessert à succès.

Reste à savoir si les consommateurs seront prêts à goûter à toutes les idées sorties des algorithmes. Car entre le citron et le cornichon, l’IA n’a visiblement pas peur de prendre des risques.