Miley Cyrus accusée de plagiat par Amanda Lear

« Merci Miley Cyrus d’avoir copié ma chanson. » Amanda Lear ne prend pas vraiment de pincettes. La chanteuse estime avoir reconnu l’un de ses propres morceaux en découvrant Redlights, un titre de Miley Cyrus.

La chanson qui pose problème ? The Sphinx, sortie en 1978. Interrogée par Le Parisien, Amanda Lear affirme avoir d’abord été alertée par ses fans avant que son entourage professionnel ne se penche à son tour sur les ressemblances entre les deux morceaux.

Pour elle, le résultat ne fait aucun doute : il s’agirait d’un « plagiat total ». « C’est la même mélodie, la même rythmique », assure-t-elle, précisant que les paroles, elles, sont différentes.

À ce stade, ces accusations restent toutefois celles d’Amanda Lear et de son entourage. Elles ne constituent pas une reconnaissance juridique d’un plagiat de la part de Miley Cyrus.