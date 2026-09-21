Miley Cyrus accusée de plagiat par Amanda Lear
Publié : 21 septembre 2026 à 9h52 par Iris
L'artiste française Amanda Lear estime que Miley Cyrus s’est largement inspirée de l’une de ses chansons. En cause : " Redlights ", que la chanteuse américaine vient de dévoiler et qui présenterait, selon l’artiste franco-britannique, de fortes similitudes avec " The Sphinx ", sorti en 1978
« Merci Miley Cyrus d’avoir copié ma chanson. » Amanda Lear ne prend pas vraiment de pincettes. La chanteuse estime avoir reconnu l’un de ses propres morceaux en découvrant Redlights, un titre de Miley Cyrus.
La chanson qui pose problème ? The Sphinx, sortie en 1978. Interrogée par Le Parisien, Amanda Lear affirme avoir d’abord été alertée par ses fans avant que son entourage professionnel ne se penche à son tour sur les ressemblances entre les deux morceaux.
Pour elle, le résultat ne fait aucun doute : il s’agirait d’un « plagiat total ». « C’est la même mélodie, la même rythmique », assure-t-elle, précisant que les paroles, elles, sont différentes.
À ce stade, ces accusations restent toutefois celles d’Amanda Lear et de son entourage. Elles ne constituent pas une reconnaissance juridique d’un plagiat de la part de Miley Cyrus.
Amanda Lear envisage désormais plusieurs recours
La chanteuse explique que sa maison de disques doit prendre contact avec celle de Miley Cyrus afin de déterminer la suite à donner à cette affaire.
Plusieurs possibilités sont évoquées : trouver un arrangement, obtenir un crédit sur le morceau ou engager une procédure judiciaire si aucun accord n’est trouvé.
Amanda Lear fait également référence à une précédente polémique concernant Flowers, le tube de Miley Cyrus sorti en 2023, dont certains auditeurs avaient rapproché certains éléments d’autres chansons. Cela ne permet cependant pas, là encore, d’établir en soi l’existence d’un plagiat.
Reste désormais à connaître la réaction de Miley Cyrus et de son équipe aux accusations concernant Redlights. Pour le moment, aucune réponse de la chanteuse américaine n’est mentionnée.