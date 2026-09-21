KeBlack, Franglish et Joé Dwèt Filé font monter l’« ENERGY »
Publié : 21 septembre 2026 à 16h50 par J LN
KeBlack et Franglish continuent de faire vivre leur album commun ENERGY. Le duo vient de dévoiler le clip du morceau éponyme, accompagné de Joé Dwèt Filé. Un titre aux sonorités afro et R&B qui s’offre désormais un visuel aussi dynamique que son refrain.
Un trio qui fonctionne à merveille
Sorti en juin dernier, l’album ENERGY réunit KeBlack et Franglish autour de dix titres. Parmi eux, « ENERGY » s’impose comme l’une des collaborations phares du projet, avec la participation de Joé Dwèt Filé.
Sur une production dansante mêlant influences afro, mélodies et R'n'B, les trois artistes évoquent les relations amoureuses, la séduction et cette volonté de prendre de la distance avec les sentiments. Chacun apporte sa propre couleur, entre les mélodies de Franglish, l'univers de KeBlack et la touche de Joé Dwèt Filé.
Joé Dwèt Filé au cœur du clip
Réalisé par Arthur Keasy, le clip démarre avec une petite séquence narrative, Joé Dwèt Filé rencontre un problème avec sa voiture avant de rejoindre KeBlack et Franglish. Une introduction qui laisse rapidement place aux performances des trois artistes et à une ambiance pleine d'énergie.
Le morceau, disponible depuis le mois de juin, poursuit ainsi sa route avec ce nouveau visuel. Et avec ce casting, « ENERGY » réunit trois figures bien installées de la scène afro-urbaine francophone pour un titre forcément taillé pour faire bouger les têtes.