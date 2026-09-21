KeBlack, Franglish et Joé Dwèt Filé font monter l’« ENERGY »

Un trio qui fonctionne à merveille

Sorti en juin dernier, l’album ENERGY réunit KeBlack et Franglish autour de dix titres. Parmi eux, « ENERGY » s’impose comme l’une des collaborations phares du projet, avec la participation de Joé Dwèt Filé.

Sur une production dansante mêlant influences afro, mélodies et R'n'B, les trois artistes évoquent les relations amoureuses, la séduction et cette volonté de prendre de la distance avec les sentiments. Chacun apporte sa propre couleur, entre les mélodies de Franglish, l'univers de KeBlack et la touche de Joé Dwèt Filé.

Joé Dwèt Filé au cœur du clip

Réalisé par Arthur Keasy, le clip démarre avec une petite séquence narrative, Joé Dwèt Filé rencontre un problème avec sa voiture avant de rejoindre KeBlack et Franglish. Une introduction qui laisse rapidement place aux performances des trois artistes et à une ambiance pleine d'énergie.

Le morceau, disponible depuis le mois de juin, poursuit ainsi sa route avec ce nouveau visuel. Et avec ce casting, « ENERGY » réunit trois figures bien installées de la scène afro-urbaine francophone pour un titre forcément taillé pour faire bouger les têtes.