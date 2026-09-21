The Weeknd change ses plans et renonce à disparaître

The Weeknd avait laissé planer le doute depuis plusieurs années. Après avoir construit tout un univers autour de After Hours, puis poursuivi son histoire jusqu’à Hurry Up Tomorrow, Abel Tesfaye envisageait de mettre un terme à son célèbre alter ego, voire de prendre ses distances avec la musique.

Mais après 175 concerts, 5,1 millions de spectateurs et environ un milliard de dollars de recettes avec son After Hours Til Dawn Tour, la star a changé d’avis.

« À un moment, je me suis demandé : “Et si j’arrêtais ?” », confie-t-il à GQ Hong Kong. Une perspective qu’il rejette désormais : « Ce serait un véritable gâchis au niveau inspirationnel. »

Le public semble avoir joué un rôle déterminant dans ce revirement. The Weeknd raconte que même lorsqu’il se sent épuisé, monter sur scène et voir l’enthousiasme de dizaines de milliers de spectateurs lui redonne de l’énergie.

À Stockholm, il avait d’ailleurs déjà annoncé sa décision devant ses fans : « Je ne disparaîtrai jamais. J’aime ça bien trop pour disparaître un jour. »

The Weeknd va simplement « hiberner »

Ce changement de cap ne signifie pas pour autant qu’il va immédiatement enchaîner les projets. Une fois l’ultime partie asiatique de sa tournée terminée, le 5 novembre, l’artiste entend s’accorder du temps.

« Je ne vais nulle part », assure-t-il, expliquant que ses fans l’ont déjà vu « changer de peau » à plusieurs reprises. Pour lui, c’est avant tout l’histoire commencée en 2020 qui arrive à son terme, et non sa carrière.

Après cinq années particulièrement intenses, il estime avoir mérité de « disparaître un peu ». Durant cette période, il rappelle avoir travaillé sur quatre albums conceptuels, de nombreux clips, une série télévisée et un film, tout en poursuivant une tournée mondiale de plusieurs années.

The Weeknd compte donc moins prendre sa retraite que se mettre momentanément en retrait pour se consacrer pleinement à son prochain projet.

Et le chanteur se montre désormais catégorique sur son avenir : « Je vais continuer à faire ça aussi longtemps que je le peux. The Weeknd ne disparaîtra pas de sitôt. »

Une déclaration qui devrait rassurer ses fans français, particulièrement nombreux : ses six concerts au Stade de France ont réuni à eux seuls environ un demi-million de spectateurs.