En Autriche, la langue des signes devient une véritable langue étrangère au lycée

C’est une petite révolution dans les salles de classe autrichiennes. À compter de cette rentrée 2026-2027, l’ÖGS, la langue des signes autrichienne, entre officiellement au programme de l’AHS-Oberstufe, l’équivalent des classes de lycée. Elle est proposée au même titre qu’une deuxième langue étrangère, aux élèves sourds comme aux élèves entendants, qu’ils aient ou non déjà des connaissances en langue des signes.

Et ce changement doit aller jusqu’au diplôme : à partir de 2029, les élèves devraient pouvoir passer la Matura, l’équivalent du baccalauréat autrichien, en ÖGS.

Le programme ne consistera pas seulement à apprendre du vocabulaire et de la grammaire. Il intégrera également l’histoire et la culture des personnes sourdes, sous le nom de « Deaf Studies ». Les cours devraient notamment s’appuyer largement sur des vidéos, particulièrement adaptées à une langue dont la grammaire repose sur l’espace, les gestes et les expressions du visage.

Cette reconnaissance est l’aboutissement d’un long parcours. La langue des signes était encore interdite dans les programmes scolaires autrichiens jusqu’en 1980. L’ÖGS n’a été reconnue comme une langue à part entière dans la Constitution qu’en 2005. Mais le déploiement sera progressif. Faute d’enseignants suffisamment nombreux et formés, seules certaines écoles proposeront l’ÖGS dès cette rentrée.

Et en France ?

La France a déjà franchi une partie de ce chemin. La langue des signes française (LSF) est reconnue comme une langue à part entière depuis 2005 et peut être enseignée à l’école, au collège et au lycée. Au lycée général et technologique, elle constitue aujourd’hui un enseignement optionnel de trois heures par semaine, accessible aux élèves sourds, malentendants ou entendants.

La différence essentielle avec la réforme autrichienne est donc son statut : en France, la LSF n’est pas une deuxième langue vivante obligatoire. Elle peut en revanche être choisie comme enseignement optionnel et ses résultats peuvent compter au baccalauréat.

En 2024, environ 4 500 élèves suivaient un enseignement de LSF dans le second degré français, dont 2 800 dans le second cycle général et technologique et 1 100 dans la voie professionnelle.