Léa Doffey s’associe à Vitaa pour sortir son nouveau single « Mâl(e) accompagnée »
Publié : 21 septembre 2026 à 12h33 par Robin LECOMTE
Crédit image: INDIFFERENCE PROD
Vendredi 18 septembre, Léa Doffey a dévoilé son nouveau single « Mâl(e) accompagnée ». Un deuxième titre qui vient étoffer sa discographie et dévoile petit-à-petit l’univers musical que souhaite construire la chanteuse depuis sa sortie du château de la Star Ac’.
Léa Doffey raconte ses déboires amoureux. Avec son nouveau single Mâl(e) accompagnée, l’ancienne finaliste de la Star Academy, se dévoile un peu plus. Après Dis-moi, ce titre est le deuxième depuis son retour de tournée. Elle y étoffe sa direction musicale sur une production pop, qui laisse beaucoup de place à sa puissante voix et à l’émotion qui l’accompagne. Pour ce second single, Léa est bien accompagnée car c’est Vitaa qui s’est chargée du texte, l’histoire d’une femme qui n’est pas comblée par son partenaire.