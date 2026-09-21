Léa Doffey s’associe à Vitaa pour sortir son nouveau single « Mâl(e) accompagnée »

Léa Doffey raconte ses déboires amoureux. Avec son nouveau single Mâl(e) accompagnée, l’ancienne finaliste de la Star Academy, se dévoile un peu plus. Après Dis-moi, ce titre est le deuxième depuis son retour de tournée. Elle y étoffe sa direction musicale sur une production pop, qui laisse beaucoup de place à sa puissante voix et à l’émotion qui l’accompagne. Pour ce second single, Léa est bien accompagnée car c’est Vitaa qui s’est chargée du texte, l’histoire d’une femme qui n’est pas comblée par son partenaire.