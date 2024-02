Au Mans, des parents qui se rassurent à travers un cercle de discussion

Quel parent n’a jamais eu de craintes au sujet de son bébé ? Que l’on soit maman ou papa, il n’est jamais évident de toujours savoir comment se comporter avec son enfant. C’est pourquoi un peu partout en France, des « cercles de parents » voient le jour pour leur redonner confiance.

Des échanges placés sous le secret médical

C’est le cas par exemple au Mans depuis le mois de mai dernier. Un cercle qui prend la forme d’un espace de paroles dans lequel se réunissent pendant deux heures jusqu’à quatre couples de parents. « Ils peuvent avoir envie de retrouver d’autres parents, et sortir d’un isolement social. On va donc créer un temps d’échange, placé sous le secret médical. On est là pour diriger l’échange, apporter du soutien, de la réassurance et répondre à leurs questions », explique Alix Dufetel, infirmière puéricultrice en charge du cercle des parents au Mans.

L’objectif est donc aussi social, car l’idée, c’est également de favoriser les échanges entre des parents qui peuvent rencontrer des problématiques similaires. « Les parents vont vraiment échanger entre eux pour expliquer leurs difficultés, leurs astuces, et on va guider cet échange pour que tout le monde puisse parler, sans jugement de valeur, et que les familles puissent repartir avec des solutions et des idées qui leur correspondent », appuie Alix Dufetel.

Au menu des discussions : allaitement, éducation et fatigue

Même si les rendez-vous proposés ne ressemblent jamais aux précédents et que les thématiques abordées s’avèrent être très variées, quelques problèmes récurrents font souvent surface lors des conversations : « au sujet des enfants il y a le sommeil, l’allaitement, l’alimentation, le développement du langage. Et pour les parents, la gestion de la fatigue et de leur rôle dans l’éducation des petits », précise l’infirmière.

Il faut savoir que l’on vient accompagné de son enfant à ces rendez-vous, et qu’il doit être âgé de trois ans, maximum. Pour le moment, les mamans peuvent venir jusqu’à trois fois participer au cercle des parents. On précise bien « maman » car actuellement, la puéricultrice affirme qu’il n’y a exclusivement que des mères de familles qui se sont déplacées. Mais pourquoi ? « Les horaires des séances sont essentiellement en journée, la majorité des papas travaille. Il peut aussi leur être difficile de n’être confronté qu’à des mamans. Donc pourquoi ne pas à l’avenir réunir que des papas ? On image aussi proposer des créneaux en soirée ou le samedi matin. On va étudier ces questions. »

En attendant, Alix Dufetel assure que les retours sont « très positifs », et les mamans « très contentes et soulagées d’être venues ». Vous pourrez retrouver plus d’informations pratiques ici.