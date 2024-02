Au Mans, les jeunes mamans invitées à aller au ciné… avec leurs bébés

Quand on vient d’accoucher, il n’est jamais évident de réussir à sortir de chez soi, de voir des amis, ou, plus difficile encore, d’aller au cinéma. Pour toutes les mamans à qui les salles obscures manquent cruellement, le centre social Simone Veil basé au Mans leur propose, une fois par mois, une séance de cinéma.

"Peu d'accès à la culture" pour les mamans après l'accouchement

« On s’est rendus compte qu’il y avait peu d‘accès à la culture sur cette période-là, ce n’est pas facile de sortir et de faire des activités avec son bébé. Moi-même j’étais en manque de cinéma après avoir été enceinte, donc j’ai imaginé ces séances », explique Candice Hatton, la référente famille au centre social à l’origine du projet.

Une séance (tournée majoritairement vers les comédies) est proposée chaque mois dans une petite salle des Cinéastes au Mans comportant 12 places. Après Yannick de Quentin Dupieux le mois dernier, Candice propose ce mardi 13 février aux mamans Un heureux événement, avec Louise Bourgoin et Pio Marmaï.

Bébé mode d'emploi

Les participantes sont invitées à venir à partir de 9h30 pour échanger, avant le début de la séance à 10h. « Mais s’il y a des retardataires, on les attend évidemment », précise Candice, qui poursuit : « on descend avec les porte-bébés et les poussettes, il y un espace pour celles-ci, et il n’y a pas de bande annonce. Le film commence, il y a des veilleuses, on voit nos petits, ça a d’ailleurs été très apprécié lors de la première séance. Il est possible de se lever, de sortir, de bercer, d’allaiter, de biberonner, de changer. Enfin on baisse au maximum le son » pour les petits.

L’idée, ce n’est pas seulement d’aller se faire une bonne toile, l’aspect social à travers cette démarche est également essentiel : « l’objectif est de rompre l’isolement, retrouver d’autres parents, car on enchaine les séries toutes seules à la maison sur son canapé ou on regarde son téléphone en continu. Là, c’est de se retrouver collectivement et avoir un temps de partage, avec bébé compris », appuie la référente.

Pour participer, la séance est à 5 euros. Il faut également payer 12 euros d’adhésion pour toute la famille au centre à l’année. La semaine prochaine, les mamans et leurs accompagnateurs auront le droit à une nouvelle comédie, américaine cette fois : Little Miss Sunshine.