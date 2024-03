Au Printemps du Cinéma, allez au Cinémobile

On l’entend souvent autour de nous : se déplacer au cinéma coûte malheureusement de plus en plus cher. Mais à partir du dimanche 24 mars, le Printemps du Cinéma fait son retour dans les salles obscures en France ! Ce sera le moment d’en profiter puisque la place sera en tarif unique à 5 euros.

Partout en Centre-Val de Loire, ou presque

L’occasion d’évoquer ce dispositif en Centre-Val de Loire qui a plus de 40 ans : le Cinémobile. Il s’agit d’une salle de cinéma itinérante composée d’une équipe de dix personnes, dont six régisseurs-projectionnistes. Elle est « unique en France. On accueille les spectateurs à l’intérieur d’un camion, c’est une vraie salle de cinéma, mobile, qui peut accueillir jusqu’à 100 personnes », précise Émilie Paray, la responsable diffusion. L'idée, c'est un peu de proposer des séances à un public éloigné des salles de cinéma.

Le Cinémobile se déplace sur tous les départements de la région Centre-Val de Loire, excepté l’Indre-et-Loire, et se rend dans chaque commune une fois par mois pour proposer tout un éventail de films divers, qui vont du cinéma grand public à un style davantage classé « art et essai ».

Bilan 2023 satisfaisant

Une diversité qui fonctionne puisque le bilan 2023 a été bon, selon Émilie Paray: « il y a eu plus de 58.000 entrées, on est plutôt satisfaits, ce sont des chiffres qui reviennent sur la tendance d’avant-Covid. » Mais la responsable avoue qu’il y a encore « un petit dynamisme à retrouver », notamment vers le jeune public : « on a toujours un film jeune public, et on veut aller de plus en plus vers les adolescents, on est d’ailleurs inscrit sur le Pass Culture, et sur Yeps. Mais on pense qu’on peut faire mieux avec les jeunes. » Émilie Paray rappelle qu’en 2023, 23.000 entrées ont été réalisées rien qu’auprès des scolaires, de la maternelle jusqu’au lycée.

Le Cinémobile célèbrera le Printemps du Cinéma le dimanche 24 et le lundi mars 25 à Toury et Artenay. Vous pouvez retrouver ici toutes les informations pratiques du dispositif.