Les tickets-restaurants, la mutuelle, le salaire net… On connait tous ce genre de notions quand on évoque le travail. En revanche, il y a certains avantages que l’on pourrait demander à notre patron. Mais pour les avoir, encore faudrait-il qu'on les connaisse.

Premier exemple qui intéresse tout le monde : les horaires. On peut très bien demander à son employeur de travailler quatre jours, au lieu de cinq. Et, en contrepartie, de se passer d’une augmentation de notre salaire pendant une période définie.

Toujours au sujet des horaires, c’est possible de négocier nos 35 heures, et de travailler plus, par exemple, sur quatre jours de la semaine. Comme ça, on peut négocier pour ne pas travailler le mercredi après-midi. Et si on en a, on peut garder nos enfants pour éviter de payer des frais de garde.

La possibilité de faire un jour de télétravail peut aussi se discuter, si on a, par exemple, un peu trop de trajet entre notre maison et notre travail.

N’hésitez pas enfin à demander des formations, c’est un droit. Et grâce à elles, vous serez meilleur dans ce que vous faites mais aussi plus polyvalent. Ce qui permettra, à moyen ou long terme, de décrocher une augmentation.