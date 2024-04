Aurélien de Koh-Lanta 2024 fait le point sur son aventure avant la réunification

A la fin il n’en restera qu’un… Et ce sera peut-être Aurélien ! L’agent immobilier de 37 ans, originaire du Loir-et-Cher et qui vit désormais dans la Vienne, est toujours en lice pour tenter de remporter la 25ème saison de Koh-Lanta. Ce mardi 9 avril est diffusé l’épisode des ambassadeurs et de la réunification des équipes, qui marque symboliquement la moitié de l’aventure. « De revoir les images comme ça, ça rappelle de beaux souvenirs », confie celui qui suit avec attention la diffusion de son parcours. « On revit les choses, on revit des sentiments. On se rappelle effectivement ces bons moments, mais aussi les mauvais. Il y a une certaine nostalgie, quelque part ! »

La diffusion des épisodes est-elle l’occasion de découvrir des choses dont il n’était pas au courant pendant l’aventure ? « Oui, notamment sur l’équipe adverse. Il y a plein de choses qu’on ne voit pas, qu’on peut juste deviner », confie Aurélien. « On découvre ce qu’il se passe de l’autre côté, mais aussi parfois dans notre équipe, sur la découverte des colliers d’immunité, par exemple. »

« A ce moment-là, on est dans une routine »

La réunification des équipes, où les Kadasi, l’équipe jaune, n’arrivent pas en position de force, sera diffusée ce mardi soir. « C’est la première étape, c’est l’objectif quand on est en équipe, d’arriver le plus nombreux possible à cette réunification », explique Aurélien. « Plus on est nombreux, plus ça donne de chances en individuel de s’en sortir après. » Sur le camp, personne selon lui ne voit cette étape quand une fin en soi. « Si on arrive à la réunification, c’est pour aller chercher la gagne ensuite. Quand on a fait trois semaines d’aventure, ce n’est pas pour se dire qu’on va se la couler douce à l’hôtel avec le jury final », confie le loir-et-chérien d’origine.

Comment Aurélien se sentait-il à ce moment de son aventure ? « On était rentrés dans une routine. On était chez nous sur la plage et sur le camp, on avait nos repères et nos rituels dans l’équipe », fait-il savoir. « Sur le camp, sur les différentes tâches, on sait ce que chacun doit faire, on n’a pas besoin de se le dire, tout est rodé. A ce moment-là, on est dans une routine. » Après une vingtaine de jours d’aventure, « c’est en tout cas gratifiant de se dire qu’on peut faire partie de ceux qui seront là après la réunification. Mais il reste cette étape des ambassadeurs ! » L’agent immobilier va-t-il faire partie de la tribu réunifiée ou sera-t-il éliminé aux portes de cette étape importante ? Réponse ce soir à partir de 21h10 sur TF1. L’épisode s’annonce en tout cas particulièrement intéressant : « Je pense que les téléspectateurs vont être surpris ! », prévient Aurélien.