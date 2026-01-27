Aux Etats-Unis, l’affaire Alex Pretti relance le débat sur l’immunité des agents

Aux États-Unis, la mort d’Alex Pretti abattu par des agents fédéraux suscite une vive émotion et relance un débat juridique au long cours sur l’usage de la force par les forces de l’ordre.

Samedi dernier, à Minneapolis, Alex Pretti, un Américain de 37 ans, a été mortellement touché par des tirs tirés par des agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) dans le cadre d’une opération de police anti-immigration.

Les circonstances de l’incident restent au cœur des contestations. Selon les autorités fédérales, Pretti se serait approché des agents, armé d’un pistolet lors de l’intervention. Cependant, plusieurs vidéos filmées par des témoins montrent qu’il tenait seulement un téléphone et qu’il n’a jamais utilisé d’arme avant d’être abattu, alors qu’il était déjà plaqué au sol par les agents.

Cette affaire intervient dans un contexte tendu : Pretti travaillait comme infirmier en soins intensifs dans un hôpital de Minneapolis, et sa mort survient à peine quelques semaines après une autre mort similaire en lien avec les opérations de l’ICE dans la même ville.

L’histoire se répète aux Etats-Unis… qu’en est-il des sanctions ? Les policiers sont-ils punis ?

Face à cette situation, de nombreuses réactions se multiplient. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes, rassemblant des milliers de personnes réclamant davantage de transparence et de responsabilité. Syndicats et organisations citoyennes ont également appelé à la fin des opérations jugées trop agressives.

Sur le plan juridique, le système américain offre aux agents fédéraux un mécanisme particulier appelé « immunité qualifiée ». Ce principe de common law protège les policiers et agents fédéraux contre des poursuites pénales ou civiles sauf si leurs actes violent clairement des règles déjà établies par les tribunaux. Dans la pratique, cela rend très rares les condamnations des agents, même lorsqu’il y a des décès dans l’usage de la force.

Ainsi, même si la mort de Pretti ravive la colère et alimente des appels à des réformes, les protections juridiques offertes aux forces de l’ordre rendent la perspective de sanctions contre les agents impliqués particulièrement complexe.