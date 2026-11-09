Aux États-Unis, le président peut classer un monument historique en une seule signature

« Il sera impossible de le raser, de le détruire, de le toucher. » C'est ainsi que Donald Trump a présenté sa décision de faire du Bureau ovale un monument national. Le 5 novembre 2026, le président américain a signé une proclamation visant à préserver les lieux, après les nombreuses transformations qu'il a fait réaliser depuis son retour à la Maison-Blanche.

Mais comment peut-il prendre une telle décision aussi rapidement ? Aux États-Unis, ce pouvoir repose sur une loi adoptée en 1906 : l'Antiquities Act. Ce texte donne au président américain la possibilité de créer lui-même des monuments nationaux, par une simple proclamation présidentielle. Il n'a donc pas besoin de faire voter une loi au Congrès, ni de passer par une commission d'experts ou une consultation publique préalable.

Ce pouvoir n'est toutefois pas illimité. Il concerne uniquement des terrains appartenant à l'État fédéral ou placés sous son contrôle. Les lieux concernés doivent également présenter un intérêt historique, préhistorique ou scientifique. La surface protégée doit, par ailleurs, être limitée à ce qui est nécessaire à leur conservation.

C'est précisément cette procédure que Donald Trump a utilisée pour le Bureau ovale, auquel il a ajouté le statut de monument national.

Une procédure différente de celle utilisée en France

Ce dispositif peut surprendre lorsqu'on le compare au système français. En France, le classement d'un bâtiment au titre des monuments historiques nécessite une instruction administrative, l'examen du dossier par des commissions spécialisées et une décision du ministère de la Culture. Il existe également une procédure d'inscription, moins contraignante.

Aux États-Unis, l'Antiquities Act offre donc au président un raccourci juridique particulièrement puissant : il peut prendre directement une décision de protection patrimoniale, sans intervention préalable du Parlement. Une particularité institutionnelle américaine qui explique comment Donald Trump a pu transformer le statut du Bureau ovale en une seule signature.