Vianney dévoile le clip de "D'or et d'étain", enregistré en forêt

Le titre est disponible depuis minuit sur les plateformes. Son clip vient d’être dévoilé :

Après une longue parenthèse loin de l'agitation, Vianney est officiellement de retour. Le chanteur de 35 ans dévoile aujourd’hui D'or et d'étain, son premier morceau inédit depuis sa retraite créative en pleine nature.

Ce nouveau morceau est directement lié à l'aventure personnelle dans laquelle Vianney s'est lancé ces derniers mois. Pendant neuf mois, l'artiste s'est consacré à la construction d'une cabane en pleine forêt, avec l'envie de prendre du recul et de retrouver une manière différente de créer.

Un morceau entièrement enregistré dans sa cabane

Une fois son refuge terminé, Vianney y a vécu plusieurs semaines et l'a transformé en studio. C'est là qu'il a enregistré D'or et d'étain, avec une approche qu'il présente comme plus organique et entièrement analogique.

Pas d'ordinateur donc, mais des instruments et un magnétophone à bandes pour retrouver une méthode d'enregistrement volontairement artisanale. Une démarche qui correspond au discours récemment tenu par Vianney sur son attachement à une musique créée par des humains, à l'heure où l'intelligence artificielle prend une place grandissante dans l'industrie musicale.

D'or et d'étain marque ainsi le véritable point de départ de cette nouvelle période artistique. Vianney a déjà annoncé son retour sur scène après plusieurs années d'absence et sera également le parrain de la prochaine saison de Star Academy, attendue en octobre.