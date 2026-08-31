Take That de retour en France en juillet 2027

Take That n’a visiblement aucune intention de ralentir. Après une année 2026 particulièrement chargée, Gary Barlow, Mark Owen et Howard Donald annoncent une nouvelle tournée européenne qui traversera 16 pays entre juin et juillet 2027.

Baptisée Dreamers Tour, elle réunira 31 concerts dans autant de villes. Le coup d’envoi sera donné le 3 juin en Suisse, et Take That se produira en France, le 7 juillet 2027 au Zénith de Paris, seule date française annoncée à ce stade.

Un nouvel album avant le concert parisien

Cette tournée accompagnera Dreamers, le dixième album studio de Take That, attendu d’ici la fin de l’année 2026. Le trio devrait donc présenter ses nouvelles chansons sur scène tout en retrouvant les nombreux tubes qui jalonnent plus de trois décennies de carrière.

Avant l’album, le groupe dévoilera dès le 4 septembre Feel My Love, un nouveau single enregistré avec Michael Patrick Kelly. Il succédera notamment à You’re A Superstar et Sweet July, premiers aperçus de ce nouveau chapitre.

Le Dreamers Tour arrive après une année faste pour Take That. Le groupe a notamment parcouru les stades britanniques et irlandais avec The Circus Live, une tournée qui a écoulé plus de 736 000 billets. Son documentaire Take That a également rencontré le succès sur Netflix lors de sa sortie en février.

La nouvelle tournée doit pour l’instant s’achever le 23 juillet en Allemagne, mais d’autres concerts pourraient encore rejoindre le calendrier. Pour les fans français, une date est déjà à retenir : le 7 juillet 2027 au Zénith de Paris.