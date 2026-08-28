Post Malone ressort sa toute première mixtape, « August 26th », dix ans après

Retour aux sources pour Post Malone ! Le rappeur et chanteur américain vient de ressortir « August 26th », son premier projet long, à l’occasion de son dixième anniversaire.

À l’époque, Post Malone était encore au tout début de son ascension. Après le succès de « White Iverson », sorti en 2015, cette mixtape lui permettait de montrer toute l’étendue de son univers, déjà marqué par ce mélange entre rap, mélodies et influences pop qui deviendra ensuite sa signature.

Composé de 10 titres, le projet réunit notamment 2 Chainz, Lil Yachty, Jaden Smith, Jeremih, Larry June et FKi 1st. On y retrouve notamment « Money Made Me Do It », « Hollywood Dreams / Come Down », « Lonely » ou encore « Oh God ».

Un détail assez amusant se cache derrière le titre de la mixtape : le 26 août 2016 devait initialement être la date de sortie du premier album de Post Malone, « Stoney ». Le projet avait finalement été repoussé et sortira quelques mois plus tard, en décembre 2016.

Depuis, le parcours de Post Malone a évidemment changé de dimension. Celui qui était alors un jeune artiste en pleine ascension est devenu une superstar internationale, capable de naviguer entre hip-hop, pop, rock et country.

Pour célébrer les dix ans de « August 26th », la mixtape bénéficie donc d'un nouveau mastering et fait enfin son entrée officielle sur les plateformes de streaming. Elle est également disponible pour la première fois en édition vinyle.

Une belle manière de replonger dans les débuts de Posty, avant « Stoney », « Beerbongs & Bentleys » et tous les hits qui ont suivi. Dix ans plus tard, « August 26th » permet surtout de mesurer le chemin parcouru par l’un des artistes les plus populaires de sa génération.