Jain invite Meryl pour enflammer son nouveau single

Jain à la croisée des genres ! La chanteuse a invité l’artiste martiniquaise Meryl pour son nouveau single FAM, sorti ce vendredi 28 août 2026. Ensemble, elles chantent les louanges des femmes et réclament les « Femmes Aux Machines ». Pour la production, Jain a mixé son univers à celui de Meryl en créant une instrumentale hybride qui alterne entre pop, électro et shatta. Avec FAM, Jain confirme un peu plus son retour dans les sonorités pop-électro énergiques qui ont caractérisé ses deux premiers albums et particulièrement Souldier.