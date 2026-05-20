L'un des concerts de la Star Academy Tour 2026 sera diffusé le 6 juin sur TF1

Ils ont quitté le château de Dammarie-les-Lys pour partir sur les routes des plus grandes salles de France. Ambre, Mélissa, Léa, Sarah, Bastiaan, Victor, Anouk, Jeanne et Théo enchaînent les dates de leur Star Academy Tour 2026.

Comme chaque année, TF1 diffusera l’un des concerts en direct. Et la date vient d’être dévoilée : rendez-vous le samedi 6 juin à 21h10 sur TF1 et TF1+ pour un concert retransmis en direct depuis le Zénith de Toulon.

Les spectateurs et les téléspectateurs pourront revivre les moments forts passés au château, notamment avec l’hymne « Voulez-vous ». Des duos avec des invités exceptionnels, dont les noms restent encore secrets, sont également au programme.

L'occasion aussi pour les anciens académiciens de défendre leurs projets solo. Jeanne avec Respire fort. Mélissa et son premier single Quoi faire de moi. Et peut-être avant-goût du premier album de la gagnante, Ambre. On croise les doigts.