Lady Gaga accusée d’avoir copié un tube de Kavinsky

Le film-concert, enregistré au Wiltern Theatre, propose des versions réinventées des titres de l’album Mayhem. Parmi elles, une réorchestration plus sombre et électronique de Die With A Smile, qui reprend visiblement des éléments très proches du morceau culte de Kavinsky, popularisé notamment par le film Drive.

Lady Gaga se retrouve au cœur d’une nouvelle controverse. Depuis la mise en ligne de Mayhem : Requiem sur Apple Music, plusieurs internautes ont remarqué une forte ressemblance entre une nouvelle version de Die With A Smile et le célèbre morceau Nightcall du producteur français Kavinsky.

Kavinsky affirme ne jamais avoir autorisé Lady Gaga

C’est en découvrant des extraits relayés par des fans sur les réseaux sociaux que Kavinsky a pris connaissance de cette utilisation. Le producteur français a réagi avec un simple « Oups » accompagné d’un émoji gêné, avant d’expliquer qu’il n’avait jamais été contacté ni sollicité pour autoriser ce sample.

Une déclaration rapidement supprimée, mais qui a immédiatement relancé le débat autour des crédits musicaux et des autorisations dans l’industrie musicale. Certains internautes ont soutenu Kavinsky en réclamant une reconnaissance officielle de son travail, tandis que d’autres ont défendu Lady Gaga en estimant que la responsabilité revenait plutôt à son label ou à son équipe de production.

Le morceau Nightcall reste l’un des plus grands succès de Kavinsky et demeure particulièrement associé à l’esthétique synthwave et électro des années 2010. Le titre avait récemment retrouvé une forte exposition grâce à la performance du producteur lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d'été de 2024 aux côtés de Phoenix et Angèle.

Face à l’ampleur prise par la polémique, Kavinsky a finalement tenté d’apaiser la situation via une story Instagram. « Ne soyez pas énervés. J’adore Gaga mais elle aurait pu au moins nous le dire » a-t-il écrit, assurant ne nourrir « aucune colère » envers la star américaine.

Pour l’instant, ni Lady Gaga ni son entourage n’ont officiellement réagi à cette accusation de plagiat ou d’utilisation non autorisée.