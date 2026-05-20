Un donneur compatible trouvé pour Elio

Le combat du petit Elio, atteint d’une leucémie rare et agressive, a bouleversé des milliers de Français.

Depuis plusieurs mois, ses parents multipliaient les appels à la solidarité pour trouver un donneur de moelle osseuse compatible, indispensable à la survie de leur fils âgé de seulement 4 ans. Leur mobilisation, relayée sur les réseaux sociaux puis par de nombreuses personnalités, a finalement porté ses fruits : un donneur compatible a été identifié.

L’annonce a été faite par les parents d’Elio dans une vidéo publiée sur Instagram. Très émus, ils ont évoqué un « soulagement immense » après des semaines d’angoisse et d’incertitude. Si cette découverte représente un immense espoir, ils rappellent néanmoins que le chemin vers la guérison reste encore long pour leur fils, actuellement en traitement contre cette forme particulièrement agressive de leucémie.

L’histoire d’Elio avait suscité un élan de solidarité exceptionnel dans toute la France. Face à l’absence de donneur compatible dans le registre national, ses parents avaient lancé un appel public afin d’encourager les inscriptions au don de moelle osseuse. Leur message a été massivement partagé, jusqu’à être relayé par le président de la République Emmanuel Macron.

Cette mobilisation a entraîné une hausse spectaculaire des préinscriptions. L’Agence de la biomédecine a enregistré plus de 66 000 demandes en quelques semaines, un chiffre inédit comparé aux environ 20 000 inscriptions annuelles habituelles. L’afflux a même provoqué des retards dans l’envoi des kits de prélèvement salivaire nécessaires pour déterminer la compatibilité génétique des donneurs potentiels.

L’histoire d’Elio a aussi permis de mieux faire connaître le don de moelle osseuse, souvent mal compris. Contrairement aux idées reçues, ce don se réalise dans la majorité des cas par simple prélèvement sanguin. Les médecins rappellent également que les jeunes hommes âgés de 18 à 35 ans sont particulièrement recherchés, leurs greffons étant généralement mieux tolérés par les patients.