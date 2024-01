L'information n'est pas nouvelle : trois grandes banques avaient annoncé l’an dernier mettre en commun leurs 15.000 distributeurs de billets, majoritairement dans les zones urbaines françaises. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'on paye nos achats de moins en moins en liquide, et de plus en plus par carte bancaire.

Aujourd’hui, les trois institutions ont environ une soixantaine de distributeurs en commun à travers le pays. Leurs noms ? « Cash Services », et, d’ici la fin de l’année, grâce à ces nouveaux automates, on devrait avoir accès à tous les services habituels : la réalisation de virement, l’impression de nos RIBS, le dépôt de chèques, d’espèces, l’historique de nos comptes, etc…

Pour conclure, d'ici deux ans, en 2026, on passera à 7000 distributeurs automatiques de billets partagés, soit deux fois moins qu’à l’heure actuelle. Un changement qui peut s’avérer payant pour notre portefeuille, quand on sait que tirer de l’argent sur un distributeur qui n’appartient pas à notre banque coûte de plus en plus cher.