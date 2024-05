Dans le basket français, il comptabilise la plus grosse affluence pour les deux premières divisions nationales. Avec son installation à la salle Co’Met, l’Orléans Loiret basket entre dans une autre dimension. Le club qui évolue actuellement en Pro B a de grandes ambitions, pour ravir ses fans, toujours plus nombreux à chaque match. Pour ce faire, l’OLB a recruté un nouveau coach, et c’est Lamine Kébé, désormais ancien entraîneur des équipes de France jeune, qui a été choisi. L’enfant du pays a d’ailleurs exprimé ses objectifs, hier, en conférence de presse. « Pour nous, c’est clair, l’ambition c’est de viser la montée. Ça sera très difficile, mais on est ambitieux et on va essayer de construire quelque chose qui va nous amener à cet objectif ».

Le projet orléanais est donc arrivé à pic pour le nouveau coach qui retrouvera les bancs du club où il a joué étant jeune. Sa passion pour l’OLB ne l’a d’ailleurs jamais vraiment quitté, « j’habite à Orléans donc j’essayais de venir le plus souvent possible voir les matchs », assure-t-il. Car bien qu’il ait eu d’autres propositions de la part de clubs prestigieux, il n’a pas hésité une seule seconde quand la proposition d’entraîner sa ville de cœur lui a été faite. La décision a été prise par le club à la suite de l’élimination de son équipe en quart de finale des play-offs de Pro B. Une élimination qui a empêché une remontée en Betclic élite.

Construire une équipe compétitive

Pour mener à bien cet objectif de remontée, Lamine Kébé mise sur plusieurs aspects. Dans un premier temps, son attention va se porter sur le mercato. Il faudra recruter pour réussir à construire un collectif solide pour la saison prochaine. « L’idée c’est de construire une équipe cohérente, complémentaire et performante », a-t-il affirmé. Mais le recrutement ne fait pas tout et le nouveau coach compte bien s’appuyer sur ses quatre joueurs encore sous contrat. Pour que la passation avec l’ancien entraîneur, Germain Castano, se passe au mieux, Lamine Kébé a déjà entamé les échanges avec ses joueurs, afin de créer un premier lien.

Ce lien, Lamine Kébé souhaite aussi le tisser avec le centre de formation. Pour cela, ce dernier espère réussir à renouer un vrai dialogue avec les entraîneurs des espoirs, voire avec ceux des U18, et des U15. « Je veux créer une dynamique beaucoup plus large que l’équipe pro et que les jeunes sentent qu’il y a un vrai lien avec nous », a-t-il déclaré. S’il met autant d’importance sur la jeunesse, c’est que Lamine Kébé a entraîné pendant 8 ans les meilleurs espoirs de France. Une expérience enrichissante, mais dont il commençait à se lasser. C’est donc un nouveau challenge qui s’annonce pour le nouveau coach orléanais, qui disputera son premier match avec l’OLB le 14 septembre prochain à Co’Met.