Basket : Bourges accueillera ce week-end la 18e édition du Trophée Abeille

Les amateurs de basket sont attendus à Bourges ce week-end pour le traditionnel Trophée Abeille. Une 18e édition au plateau relevé. « On aura le CSP Limoges, qui joue le Top 8 de Betclic Elite, Gravelines, plutôt le milieu de tableau mais qui s’est bien renforcé cette année, on espère qu’ils présenteront une équipe compétitive », détaille Joël Couzin, président CS Bourges. Dernière équipe invitée, Orléans, « qui est malheureusement redescendu en PROB, on espère qu’elle pourra remonter ».

Le Trophée donne de la visibilité au CS Bourges mais contribue aussi à son fonctionnement. « On a vingt équipes, les transports, l’arbitrage, l’achat de matériel, il faut aussi payer des salariés », explique Joël Couzin.

Le programme

Vendredi

18h30 Charleroi – Orléans

21h Limoges Gravelines

Samedi

17h45 Finale 3e place

20h30 Finale

La billetterie est disponible sur le site du CS Bourges.