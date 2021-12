Basket : Le Mans, Orléans, Cholet et Tours représentés au All Star game

Un match opposant les meilleurs Français de Betclic Elite aux meilleurs étrangers, un concours de dunk, un autre de tirs à trois points ou encore un réunissant les meilleurs meneurs : Paris-Bercy est une fête, ce mercredi. Le championnat de France de basket organise sa soirée annuelle de gala à l’AccorArena, à laquelle plusieurs joueurs ou entraîneurs du Mans, d’Orléans, Cholet ou Tours ont été conviés.

Le MSB envoie un important contingent, avec pas moins de quatre joueurs sélectionnés. Terry Tarpey et Williams Narace dans l’équipe française et TaShawn Thomas dans l’équipe reste du monde avaient été retenus dès le départ, avant d’être rejoints par Scott Bamforth et l’entraîneur Elric Delord, qui rejoignent l’équipe reste du monde après des forfaits liés au covid ou à des blessures. Bamforth intègre aussi le concours de tirs à trois points.

Deux Orléanais font également partie de la fête : Youssou Ndoye jouera avec la sélection reste du monde, tandis que son coéquipier Chris Warren participera au concours de tirs à trois points. Le joueur de Cholet Basket Yoan Makoundou tentera quant à lui de briller dans le concours de dunk, où il affrontera notamment le tourangeau Dylan Affo Mama. L’entraineur du Tours Métropole Basket (Pro B) Pierre Tavano sera l’assistant de l’équipe France.

Début de la soirée à 19h, retransmission sur beINSPORT.